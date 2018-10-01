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طارق فهمي: فكرة حل الدولتين كانت حديثا فرعيا في حوار الرئيس الأمريكي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن رؤساء الدول يقومون بعرض وجهة نظر بلادهم في القضايا الدولية، مشيرًا إلى أنه قد يحدث تغيير في الجمل والاتجاهات الرئيسة لهم، بعكس ما يحمل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من كلمات، وقد تحدث عن إيران أكثر من قضايا الشرق الأوسط.

وأوضح "فهمي" خلال لقاء تلفزيوني مذاع على "إكسترا نيوز"، أن أيران تحتل الجزء الأكبر من اهتمامات الرئيس الأمريكي، فهناك تعرض من إيران للمصالح الأمريكية في أقاليم مختلفة، ومصالح تجارية، لذلك تحتل المرتبة الأهم عن الدول العربية والشرق الأوسط، مؤكدا أن فكرة حل الدولتين كان اقتراح مرة خلال مفاوضاته مع نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ترامب منذ أن أعلن أن القدس عاصمة إسرائيل، وهو يقول إذا قبل الفلسطينيين والإسرائيليين في أي مفاوضات بأي صيغة، سواء إن كانت دولة واحدة، أو دولتين منفصلتين.

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