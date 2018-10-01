ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مهرجان الإسكندرية للأغنية يضع اللمسات الأخيرة على الدورة الجديدة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تعقد إدارة مهرجان الاسكندرية للاغنية جلسات عمل من اجل وضع الخطوط النهائية على الدورة الجديدة و التى من المقرر ان تنطلق فى الفترة من 20 الى 25 اكتوبر الحالى.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان، المملكة العربية السعودية، ضيف شرف لدورة الجديدة فى إطار ما تشهده المملكة العربية السعودية الآن من طفرة ملحوظة فى مجالات الموسيقى والغناء على وجه الخصوص.

يجرى ترشيح نخبة من نجوم الغناء من مصر والعالم العربي لإحياء حفلات المهرجان، وذلك بعد نجاح الدورة الماضية ومشاركة الديفا سميرة سعيد حفل الختام.

تم إعداد برنامج ثقافي وفني حافل بالأنشطة المصاحبة لدورة العام الحالي، وتم تخصيص الفقرة الأولى من حفل الافتتاح لتكريم نخبة من المبدعين السعوديين فى مجالات الغناء والتأليف والتلحين والتوزيع الموسيقي.

ومن المقرر أن تطوف حفلات الفرق شوارع وميادين الإسكندرية، مثل محطة الرمل والقلعة وبئر مسعود وميدان محمد نجيب، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية لهيئة تنشيط السياحة.

ترشيحاتنا

النادي المصري ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

برلمانى يطالب بتقليص الدارسة فى المدارس إلى 3 أيام

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

مجلس النواب يعلن انطلاق جلساته .. غدا

رئيس القومية للأسمنت: تكلفة حلوى المولد لعمال الشركة 3 ملايين جنيه

وزير البترول: 40% من مشروع حقل ظهر مكون محلي بفضل الشركات

نجم الأهلي السابق ينعى صفوت عبد الحليم

هربت من أهلها مرتين.. شاهد يروي حكاية فتاة بورسعيد المربوطة في تروسيكل .. فيديو

الأزهر يوضح حكم دفع زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل

Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور

مدرب الأهلي السابق ينعى صفوت عبد الحليم

ضابط شرطة يدهس مجرما قتل فتاة وحاول الهرب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟