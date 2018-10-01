مهرجان الإسكندرية للأغنية يضع اللمسات الأخيرة على الدورة الجديدة

تعقد إدارة مهرجان الاسكندرية للاغنية جلسات عمل من اجل وضع الخطوط النهائية على الدورة الجديدة و التى من المقرر ان تنطلق فى الفترة من 20 الى 25 اكتوبر الحالى.



واختارت اللجنة العليا للمهرجان، المملكة العربية السعودية، ضيف شرف لدورة الجديدة فى إطار ما تشهده المملكة العربية السعودية الآن من طفرة ملحوظة فى مجالات الموسيقى والغناء على وجه الخصوص.



يجرى ترشيح نخبة من نجوم الغناء من مصر والعالم العربي لإحياء حفلات المهرجان، وذلك بعد نجاح الدورة الماضية ومشاركة الديفا سميرة سعيد حفل الختام.



تم إعداد برنامج ثقافي وفني حافل بالأنشطة المصاحبة لدورة العام الحالي، وتم تخصيص الفقرة الأولى من حفل الافتتاح لتكريم نخبة من المبدعين السعوديين فى مجالات الغناء والتأليف والتلحين والتوزيع الموسيقي.



ومن المقرر أن تطوف حفلات الفرق شوارع وميادين الإسكندرية، مثل محطة الرمل والقلعة وبئر مسعود وميدان محمد نجيب، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية لهيئة تنشيط السياحة.