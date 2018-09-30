وكيل صحة الإسكندرية يوضح تفاصيل انطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي

تنطلق غدا الاثنين فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت اسم "١٠٠ مليون صحة"، بمركز صحة طب الأسرة بمنطقة سان ستيفانو، بالإسكندرية، في إطار المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 9 محافظات من محافظات الجمهورية.





وتستهدف المبادرة في الإسكندرية نحو 3 ملايين و567 ألف مواطن موزعين على 8 مناطق وهي (شرق والمنتزة ووسط وغرب والعامرية والعجمي والجمرك وبرج العرب).





وأضاف "أبو سليمان"، أنه من المقرر أن تشارك نحو 204 منشأة طبية في الحملة القومية للقضاء على فيرس سي موزعة ما بين عدد 6 مكاتب صحة و18 مركز شباب و1 قصر ثقافة و9 عيادات متنقلة، و39 أماكن خارجية، و20 مستشفى، و8 منشآت صحية علاجية.





وبالنسبة للأعداد التي تستهدفها المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف الكشف على ما يتراوح بين 45 و52 مليون مواطن، وسيجري الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما، وبدون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.





وقامت وزارة الصحة بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتخصيص خط ساخن 15355، للتواصل مع المواطنين بخصوص الحملة والمسح الطبي ومكانه، وهناك 50 مليون رسالة نصية سيجرى إرسالها عبر الهواتف المحمولة، غير الحملات الإعلامية بخصوص المبادرة.