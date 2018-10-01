ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

البلتاجي يكشف فرصة مصر الوحيدة لتنظيم كأس العالم 2030

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
كأس العالم
كأس العالم
معتز الخصوصى
قال النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن دعوة اتحاد شمال إفريقيا لإعداد ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030 خطوة جيدة ، خاصة وأنه من الصعب أن تتحمل دولة من دول شمال أفريقيا تنظيم كأس العالم منفردة. 

وأشار البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتمنى أن تشارك مصر مع المغرب والجزائر فى إعداد ملف قوى لتنظيم مونديال كأس العالم فى 2030، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيكون لدينا فرصة قوية لتنظيم كأس العالم وهى الفرصة الوحيدة لمصر. 

وأوضح أن أمريكا وكندا والمكسيك ستنظم بطولة كأس العالم 2026، وكل دولة من هذه الدول لها ثقل رياضى فى العالم، وبالتالى وجود أكثر من دولة لتنظيم كأس العالم أصبح أمرا طبيعيا خلال الفترة المقبلة. 


وعقد أمس الأحد، اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة وديع الجريء على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فى شرم الشيخ بحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وبقية رؤساء اتحادات شمال إفريقيا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا. 


وجاءت أبرز قرارات المكتب التنفيذي على النحو الآتى: 
١- الموافقة المبدئية على التنقل الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة شمال إفريقيا، على أن يتخذ القرار النهائي في جلسة تعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل. 


٢- الموافقة المبدئية على اتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا، على أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر شهر نوفمبر القادم هذا، وقد بادرت كل من الجامعة التونسية والإتحاد المصري بالتوقيع الرسمي لاتفاقية التعاون باعتبار انطلاقها منذ مدة في دراسة مختلف جوانبه والموافقة على بنوده. 


٣- تبنى المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا فكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030 ، مع التأكيد أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر، ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة.

ترشيحاتنا

حبس ربة منزل لقتلها ابنة زوجها بسبب الغيرة في سوهاج

صفوت عبد الحليم يتصدر تويتر بعد رحيله

مقتل مسلحي حركة الشباب في اشتباكات مع الجيش الوطني جنوب الصومال

مصلحة الضرائب: تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية اليوم

دراسة: نيويورك صديقة المعلمين في أمريكا.. وهاواي الأسوأ

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم مشروب طبيعي له 8 فوائد

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

الصين تعلن تخفيض التعريفة الجمركية على 1585 سلعة اعتبارا من أول نوفمبر

سباق دراما رمضان يبدأ مبكرا .. المنتجون يتسابقون للتعاقد مع النجوم.. عادل إمام يتعاون مع فريق عوالم خفية.. ويسرا تجدد التعاقد مع العدل جروب.. أحمد السقا يعود بالصعيدي

طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر في البيت بأقل تكلفة

بعد 10 سنوات من التجربة..ماذا قدمت أورنج لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول بمصر

أمين الفتوى يوضح حكم تشمير الرجل لأكمامه أثناء صلاة الفجر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

فيديو

المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟