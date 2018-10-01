البلتاجي يكشف فرصة مصر الوحيدة لتنظيم كأس العالم 2030

قال النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن دعوة اتحاد شمال إفريقيا لإعداد ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030 خطوة جيدة ، خاصة وأنه من الصعب أن تتحمل دولة من دول شمال أفريقيا تنظيم كأس العالم منفردة.





وأشار البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتمنى أن تشارك مصر مع المغرب والجزائر فى إعداد ملف قوى لتنظيم مونديال كأس العالم فى 2030، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيكون لدينا فرصة قوية لتنظيم كأس العالم وهى الفرصة الوحيدة لمصر.





وأوضح أن أمريكا وكندا والمكسيك ستنظم بطولة كأس العالم 2026، وكل دولة من هذه الدول لها ثقل رياضى فى العالم، وبالتالى وجود أكثر من دولة لتنظيم كأس العالم أصبح أمرا طبيعيا خلال الفترة المقبلة.









وعقد أمس الأحد، اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة وديع الجريء على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فى شرم الشيخ بحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وبقية رؤساء اتحادات شمال إفريقيا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا.









وجاءت أبرز قرارات المكتب التنفيذي على النحو الآتى:

١- الموافقة المبدئية على التنقل الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة شمال إفريقيا، على أن يتخذ القرار النهائي في جلسة تعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل.









٢- الموافقة المبدئية على اتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا، على أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر شهر نوفمبر القادم هذا، وقد بادرت كل من الجامعة التونسية والإتحاد المصري بالتوقيع الرسمي لاتفاقية التعاون باعتبار انطلاقها منذ مدة في دراسة مختلف جوانبه والموافقة على بنوده.







