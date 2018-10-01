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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الاثنين، انخفاضا في درجات الحرارة، ليكون معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وتكون خفيفة إلى متوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى (القاهرة 24/ 32، وسط الدلتا 23/ 31، الإسكندرية 23/ 30، بلطيم 24/ 30، مطروح 21 /29، السلوم 19/ 29، سيوة 22/ 32، بورسعيد 26 /29،
دمياط 25/ 29، العريش 20 /30، رفح 19/ 30، الإسماعيلية 22/ 33، السويس 22 /33،
رأس سدر 23 /32، نخل 18 /32، نويبع 24/ 32، طابا 22 /34، كاترين 20/ 28، الطور 26 /36، شرم الشيخ 30/ 38، الغردقة 29/ 39، مرسى علم 28/ 36، الفيوم 24/ 34، بني سويف 23/ 34، المنيا 24/ 36، أسيوط 23 /34، سوهاج 24 /36، قنا 26 /37، الأقصر 27 /39، أسوان 28 /41، أبوسمبل 27/ 38، الوادي الجديد 29/ 36، شلاتين 27 /37، ابو رماد 28 /36، راس حدربة 29/ 35، حلايب 29 /35).

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