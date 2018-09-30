أمريكي يعذب فتاة داخل منزلها ويجبرها على كتابة رسالة انتحار .. صور

أجبر رجل حبيبته على كتابة رسالة تؤكد انتحارها بعد محنة مرعبة لمدة ثلاثة أيام، حيث أقدم على احتجازها وحبسها وتعذيبها.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن كالوم بيجلي هاجم حبيبته في منزلها ، وكان يجلد جسدها وهو يعيد تمثيل مشاهد يسوع التوراتية قبل أن يصلب.



وأوضحت الصحيفة أن المعتدي البالغ من العمر 32 عامًا اغلق جميع الأبواب والنوافذ بمنزلها في مدينة والتون بولاية كنتاكي الأمريكية ،وارتدي سلسلة بها المفتايح حول عنقه.



بدأت المحنة في منتصف الليل، في 13 فبراير، عندما استيقظ الجانى ، وسمع صوت همهمة بصورة غير مترابطة، حسبما قال المدعي إدموند هايجارث.



وبدون أي سبب ، هاجم الجاني شريكته وحطم وجهها بهاتفها المحمول واعتدى عليها بمقبض حديدي واستخدم مطرقة حديدية فركها على إصبع قدمها عندما حثها على الاعتراف بالاحتيال عليه.



في اليوم الأخير من محنتها ، أجبرها الجاني على كتابة رسالة انتحار، واخبرها بوضعها على رف الموقد حيث كان يخطط لشنقها لتبدو وكأنها انتحرت.



واتهم الجاني ضحيته أنها غير مخلصة وأنها تغازل رجال اخرين.



وبعد سحلها لمدة 3 أيام على يد حبيبها تمكنت من الفرار عن طريق رمي مكنسة كهربائية على نافذة غرفة المعيشة وتسلقت نحو الشارع وهي ترتدي بيجامتها، ثم ساعدها أحد العمال على الفرار.