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اقتصاد

سعيد الفقي: 7 أسباب وراء خسارة البورصة 107 مليارات جنيه خلال 3 أشهر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:58 م
سعيد الفقي خبير
سعيد الفقي خبير أسواق المال
محمد صبيح
أرجع سعيد الفقي خبير أسواق المال خسائر البورصة المصرية 107 مليارات جنيه خلال الـ3 أشهر الأخيرة إلى 7 أسباب، أولها: وصول مؤشر البورصة إلى مستهدف عام 2018 في وقت قصير وخلال الربع الثاني من العام فكان من الطبيعي ان يحدث جني أرباح بنفس القوة التي حدث بها الصعود حيث كان مستهدف العام عند مستوى 18500 وهذا ما حققه المؤشر ولكن حققه بشكل حاد وقوي دون ملء للجابات وهذا انعكس في عمليات التصحيح التي سيشهدها السوق الآن.

وأضاف "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الفائدة في كثير من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية المتحكمة في الاقتصاد العالمي مرتين متتاليين وأثر بالسلب علي اسواق المال وخاصة الاسواق الناشئة.

ولفت خبير أسواق المال إلى الحرب الاقتصادية بين امريكا والصين وتداعياتها علي المنطقة بشكل عام بالإضافة إلى تراجع معدلات السيولة وعدم وجود محفزات جديدة وعدم تشغيل الاليات التي أُقرت ساعد علي عزوف المستثمرين.

واستطرد أن التأخير وتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية رغم إثارة الطرح مرارا وتكرارا دون تحرك فعلي من جانب الحكومة.. وأخيرًا عدم الاهتمام بالملف التسويقي بشكل جيد للطروحات من خلال اسناده لمتخصصين للتسويق بشكل محترف داخليا وخارجيا.

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