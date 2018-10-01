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فن

عرض مسرحية المعجنة على القومى منتصف أكتوبر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:05 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت إدارة المسرح القومى عرض مسرحية "المعجنة" على خشبة المسرح فى منتصف أكتوبر الحالى.

المسرحية من إخراج أحمد رجب ومن تاليف سامح مهران، وبطولة كلً من الفنان القدير ناصر شاهين وإيمان رجائى وهايدى عبد خالق ومروان فيصل عزب .

ويدور نص المسرحية فى إطار قالب اجتماعى كوميدى ساخر وتعبر عن حالة الفوضى الأخلاقية والمعنوية التى يعانى منها المجتمع وتعد هذه المسرحية مزيجًا ما بين أجيال مختلفة من الفنانين .

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