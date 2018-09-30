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توك شو

تعرف على تاريخ الأزهر الشريف وكيف كان تأثيره عالميا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:10 م
صدى البلد
توك شو
أذاعت فضائية "العربية"، فيديو عن الأزهر بهدف الوصول إلى إجابة على سؤال محدد وهو، لماذا كان تأثير الأزهر عالميًا بارزًا في مراحل وضعيفًا متراجعًا في مراحل أخرى؟

وأوضحت أن الأزهر هو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 سنة، ذاكرا أن "الأزهر" أصبح رمزا لتاريخ الثقافة الإسلامية على مر العصور، حيث لم يكتف بنشر علوم الدين بل فتح بابه لمختلف العلوم والفلسفة والطب وعلوم الفلك وغيرها حتى أصبح محورًا أساسيًا لتلقي العلم والمعرفة.

وقال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، إن الفاطميين هم الذين أنشأوا الجامع الأزهر بهدف نشر الفكر الشيعي، مؤكدًا أن الأزهر استعصى إلا أن يكون معقلا لأهل السنة والجماعة على مستوى العالم.

وأضاف، أن الأزهر صناعة مصرية خالصة، متابعا: «لا تجد غنيا ولا فقيرًا ملكًا سلطانًا إلا وأنفق من ماله على الأزهر الشريف».

ولفت الدكتور خالد عزب، المتخصص في دراسة الأثار الإسلامية، إلي أن الأزهر لم ينشأ من أجل نشر المذهب الإسماعيلي الشيعي كما يعتقد البعض، كاشفًا عن أن الجامع الأزهر في بدايته كان يعرف بمسجد القاهرة وليس الأزهر ثم سُمي بعد ذلك بالجامع الأزهر، متابعا أنه بُني في مقر حكم مصر.

وأضاف أن الجامع الأزهر كان المسجد للعاصمة الإدارية لمصر في العصر الفاطمي، وتابع: «المسجد الذي يصلي فيه الخليفة والسلطة للإعتراف بجزء من سياق السلطة في تلك العصور».

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