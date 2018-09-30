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أخبار العالم

الصين تتزين في ذكرى تأسيسها التاسعة والستين.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:04 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
تجملت الصين، اليوم الأحد، من أجل الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيسها بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من قادة الحزب الشيوعي الصيني والدولة من بينهم لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة.

وأقام مجلس الدولة الصيني حفل استقبال حدد خلاله "لي كه تشيانج" الإنجازات الخاصة بالتدابير والإصلاحات الهيكلية، مؤكدا التزام الصين الثابت بمزيد من الإصلاح والانفتاح.

وذكر لي في كلمة له أن بلاده ستوحد جميع الأطراف لتحسين معيشة الشعب فى مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم ومعاشات التقاعد، مشيرا إلى أن الصين ستواصل تشجيع الإبداع مع ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ونقلت فضائية "سي سي تي في" الصينية فيديو للعاصمة بكين وهي تتزين بالزهور، والأعلام الوطنية، والفوانيس التقليدية، والعقد الصينية استعدادا لهذه المناسبة.

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