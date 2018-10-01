فتح باب التقدم للمشاركة فى مهرجان مسرح الغرفة

فتحت إدارة مهرجان مسرح الغرفة باب التقدم للمشاركين فى النسخة الثانية من المهرجان التى من المقرر انطلاقها نوفمبر المقبل، ويستمر التسجيل حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.



المهرجان ينطلق من محافظة المنوفية، فى إطار تنشيط الحركة المسرحية بمختلف محافظات مصر، وتتم مشاهد العروض عن طريق لجنة مسرحية متخصصة، أما عن الفرق المشاركة من خارج المنوفية، سترسل فيديو للعرض عبر الإيميل.



وتضمنت شروط المشاركة فى المهرجان، ألا تقل مدة العرض عن 10 دقائق، ولا تزيد عن 30 دقيقة، وأن تضم العروض 8 ممثلين بحد أقصى، والأولوية للعروض المقدمة للمرة الأولى وللمؤلفين الشباب، والعروض قليلة التكلفة غنية الإبداع.