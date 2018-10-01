انطلاق مبادرة 100 مليون صحة في 9 محافظات.. الكشف على 17 مليون مواطن بمشاركة آلاف الفرق من الأطباء والمجتمع المدني.. الفحص ضد فيروس سى والضغط والسكر والسمنة.. والعلاج بالمجان

- زيادة عدد نقاط التمركز بالمناطق الأكثر كثافة سكانية

- العمل على فترتين يوميًا الفترة الصباحية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء

- جميع التحاليل مجانية والعلاج بالمجان فقط ببطاقة الرقم القومي

- توفير أجهزة فيروس سى والضغط والسكر والسمنة فى المراكز صحية

- صرف العلاج فورا في حالة اكتشاف أي مرض من مكان الكشف



تنطلق اليوم الإثنين المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت اسم "100 مليون صحة" ، في 9 محافظات من محافظات الجمهورية وهي "البحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد وأسيوط ومطروح".



وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الخدمات المقدمة للحملة تتمثل في الكشف المبكر عن فيروس سي والسمنة ، موضحة أن المبادرة تستهدف الكشف على 52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما وبدون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.



ونوهت إلى أنه جارِ إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتخصيص خط ساخن 15355، للتواصل مع المواطنين بخصوص الحملة والمسح الطبي ومكانه، وهناك 50 مليون رسالة نصية سيجرى إرسالها عبر الهواتف المحمولة، غير الحملات الإعلامية بخصوص المبادرة.



في القليوبية، قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي و18 مركزا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية، حيث تمت زيادة عدد نقاط التمركز.



وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى أماكن الكشف للاطمئنان على أنفسهم لمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من هذا المرض، مؤكدا أن المبادرة تشمل جميع المواطنين في الفئة العمرية من سن الثامنة عشر ويكون العمل على فترتين يوميًا الفترة الصباحية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا والمسائية من الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساء.



ولفت إلى أن جميع التحاليل مجانية والعلاج بالمجان فقط ببطاقة الرقم القومي وتشمل الفحص لمرض فيروس سي والأمراض غير السارية.



فيما قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إن العدد المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن طبقا لقاعدة بيانات الناخبين وتم التنسيق مع جامعة بنها للمشاركة في هذه المبادرة القومية من خلال كليات الطب والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات.



كما تفقد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة فعاليات الحملة بالمركز الصحي المخصص لذلك بالوحدة الصحية بقرية الحجناية بمركز دمنهور اليوم.



وأعلنت مديرية الصحة والسكان عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى فى 408 من المراكز الصحية لتنفيذ المبادرة التى تنطلق غدا الاثنين الموافق الأول من أكتوبر وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، وتستهدف 3 ملايين و750 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة بمشاركة 14 ألفا و460 فريقا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.



وأشار وكيل صحة البحيرة إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات وجميع الامكانيات بتضافر الجهود المخلصة من خلال تنفيذ آليات عمل وإجراءات صارمة تم اتخاذها من شأنها المساهمة في إنجاح حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط، السكر، السمنة المفرطة" وبالتعاون مع كل الإدارات الصحية والإدارات الفنية والنوعية بمديرية الصحة وخارجها على مستوى المحافظة.



أما دمياط، أكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة ، أن المديرية أنهت استعدادتها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تجهيز أماكن سحب عينات الدم الخاصة بالكشف عن فيروس سى، وتدريب مدخلى البيانات وتدريب العاملين بالمعمل لسحب العينات.



وأوضح أنه سيجري إرسال رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين تحتوي على نصوص ومواد توعوية للوقاية من فيروس سي، والأمراض غير المعدية مثل السكر والسمنة والضغط، مشيرًا إلى أن العلاج متوفر بالمجان للمرضى وسيتم توفيرة بالتعاون مع صندق تحيا مصر.



كما أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء استعدت للحملة القومية لمكافحة فيروس سى، مشيرا إلى أن مديرية الصحة أنهت كافة استعدادها لانطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة فيروس سى من الوحدة الصحية بالرويسات بشرم الشيخ غدا بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتى تستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.



وكشف أبو هاشم ان الحملة موجود بالوحدات الصحية وهى المركز الطبى براس سدر والمركز الطبى بابوزنيمة ووحدة السلام بالعرايشية بابورديس ومركز الامومة والطفولة بتوشكى والوحدات الصحية بالجبيل والوادي بطور سيناء والمركز الطبى بالرويسات بشرم الشيخ والعضلة بدهب ومستشفى سانت كاترين والمركز الطبى بنويبع.



وتستهدف المبادرة في الإسكندرية نحو 3 ملايين و567 ألف مواطن موزعين على 8 مناطق وهي (شرق والمنتزة ووسط وغرب والعامرية والعجمي والجمرك وبرج العرب).



وتشارك نحو 204 منشأة طبية في الحملة القومية للقضاء على فيرس سي موزعة ما بين عدد 6 مكاتب صحة و18 مركز شباب و1 قصر ثقافة و9 عيادات متنقلة، و39 أماكن خارجية، و20 مستشفى، و8 منشآت صحية علاجية.



