رئيس المصريين الأحرار يطرح مشروعات تدعم أبناء المنوفية والمحافظ يرحب

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد الدكتور عصام خليل رئيس حزب« المصريين الأحرار» ومحمود ريش أمين الحزب بالمحافظة وحضور اديب مسيحة الأمين والدكتور إيهاب كشك الأمناء المساعدين، وائل بركات أمين الحزب بالباجور وآمال المنشاوى أمينة المرأة وحسام سلامة مسئول أمانة الشباب والدكتور أحمد طلعت الفرماوى.





وقدم الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ثلاث مشروعات لدعم الشباب والمرأة والموهوبين رياضيا والمتفوقين دراسيا؛ مشيرا إلي أن الحزب يمد يد العون في كافة المجالات المتاحة له لدعم المحافظة تحت قيادة سيادته.





وأوضح محمود ريش أن المشروعات تهدف تحويل القري البسيطة إلي منتجة وتسهم بصورة كبيرة لدعم الموهوبين وتوفير فرص عمل للشباب مما يحد من البطالة.



