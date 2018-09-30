ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس المصريين الأحرار يطرح مشروعات تدعم أبناء المنوفية والمحافظ يرحب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:53 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب« المصريين الأحرار»
فريدة محمد و أمينة الدسوقى
استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد الدكتور عصام خليل رئيس حزب« المصريين الأحرار» ومحمود ريش أمين الحزب بالمحافظة وحضور اديب مسيحة الأمين والدكتور إيهاب كشك الأمناء المساعدين، وائل بركات أمين الحزب بالباجور وآمال المنشاوى أمينة المرأة وحسام سلامة مسئول أمانة الشباب والدكتور أحمد طلعت الفرماوى.

وقدم الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ثلاث مشروعات لدعم الشباب والمرأة والموهوبين رياضيا والمتفوقين دراسيا؛ مشيرا إلي أن الحزب يمد يد العون في كافة المجالات المتاحة له لدعم المحافظة تحت قيادة سيادته.

وأوضح محمود ريش أن المشروعات تهدف تحويل القري البسيطة إلي منتجة وتسهم بصورة كبيرة لدعم الموهوبين وتوفير فرص عمل للشباب مما يحد من البطالة.

فيما رحب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بمبادرة الحزب مؤكدا على ضرورة التعاون الدائم بين جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة والأحزاب السياسية وذلك لتحقيق مطالب المواطنين التى تعتبر حق أساسي من حقوقهم ، طالما كانت في حدود القانون، مشيرا إلى أن هدف المحافظة الأول هو رضا المواطن وتحقيق مصالحه.

ترشيحاتنا

شقيق ياسمين عبد العزيز يطلب الزواج من ياسمين صبري

يوسف طفل الدقهلية تنبأ بوفاته على فيس بوك: عندي ثقة إني هموت صغير.. صور

هاني حتحوت: إيهاب جلال يعود للدوري المصري مدربا لهذا النادي.. فيديو

15 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها عند زيارة المريض

أمير كرارة لإدارة مهرجان الجونة: أنتظر موقفا تجاه هند موسى

رئيس شعبة أصحاب المخابز يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفينو

الأرصاد تعلن عن تغيير جديد في حالة الطقس اعتبارا من الغد.. فيديو

سر تكبيل شاب لفتاة بالحبال فى تروسيكل .. وغضب يجتاح مواقع التواصل

فيديوجراف| قصة طفلة عمرها 6 سنوات ظلت تخدم والدها القعيد بعد هروب والدتها

نجم النادى الأهلى السابق ينعي صفوت عبد الحليم

العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قطر خلال أيام

علي جمعة: نوعان فقط من الفاكهة عليهما زكاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

يوسف طفل الدقهلية تنبأ بوفاته على فيس بوك: عندي ثقة إني هموت صغير.. صور

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

فيديو

طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans
سيد الطيب: الوضع الحالي للقومية للأسمنت ضعيف.. والخسائر مستمرة .. فيديو
طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو
الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟