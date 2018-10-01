القس مكاريوس قليني: زيارة المسيحيين إلى القدس ليست تطبيعا

قال القس مكاريوس فهيم قليني، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، إن زيارة المسيحيين إلى القدس ليست تطبيعا، مؤكدا أن قرار الكنيسة بمنع زيارة القدس هدفه دعم الفلسطينيين، وتضامنا معهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف قليني، في تصريحات أثناء لقائه بفضائية "دي إم سي"، أن الهدف من زيارة القدس هو التبرك فقط، وهي ليست إلزامية موضحا أن ممتلكات الكنيسة قديمة، ومطران القدس يشرف على هذه الممتلكات وإدارتها والحفاظ عليها.



وأوضح، أن موقف الكنيسة مازال واضحا، أنه لن يتم دخول القدس إلا بوجود المسلمين، والمسيحيين وسيظل واضحا أمام العالم.