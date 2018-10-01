وكيل صحة الشرقية يدعم فريق دار بسمة لإيواء المشردين .. صور

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الأحد، فريق دار بسمة لإيواء المشردين، برئاسة محمود درج رئيس مجلس إدارة الدار.



وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية في إستعداد تام لتقديم أي خدمة صحية للمقيمين في الدار في أي وقت، مشيرًا أنه سيقوم بزيارة وبرفقته فريق طبي لتقديم الخدمات العلاجية بالإضافة للخدمات الوقائية من (صحة البيئة – مراقبة الأغذية – مكافحة الأمراض المعدية – مكافحة العدوي) مع توافر بعض الأجهزة الطبية المتنقلة مثل (أشعة تلفزيونية - رسم القلب) لخدمة المقيمين بالدارين من الرجال والسيدات.



من جهته، وجه محمود درج رئيس مجلس إدارة دار بسمة لإيواء المشردين، الشكر لوكيل الوزارة لدعمه الدائم لنزلاء الدار، مشيرًا إلى أنه وفر الخدمات الصحية والقوافل الطبية المقدمة للمقيمين بالدار من الرجال والسيدات باستمرار.