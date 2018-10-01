فيلم بين بحرين يتناول قضية الختان

قررت الشركة المنتجة لفيلم "بين بحرين" عرضه خلال الايام القليلة المقبلة وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج أنس طلبة.



تدور أحداث الفيلم حول الحياة فى القرى وتسليط الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.



الفيلم تجربة شبابية ويضم وجوها جديدة، وهو من بطولة محمود فارس و فاطمة عادل ويارا جبران و ثراء جبيل وعارفة عبد الرسول وحسن عبد الله ولبنى ونس ومحمد يوسف ومحمد الحمامصى.



