ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فيلم بين بحرين يتناول قضية الختان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "بين بحرين" عرضه خلال الايام القليلة المقبلة وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج أنس طلبة.

تدور أحداث الفيلم حول الحياة فى القرى وتسليط الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.

الفيلم تجربة شبابية ويضم وجوها جديدة، وهو من بطولة محمود فارس و فاطمة عادل ويارا جبران و ثراء جبيل وعارفة عبد الرسول وحسن عبد الله ولبنى ونس ومحمد يوسف ومحمد الحمامصى.

ترشيحاتنا

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

100 ألف دولار سبب كارثة تسونامي.. ومقتل المئات في إندونيسيا

في ذكرى توليه مشيخة الأزهر .. 10 معلومات عن الشيخ أبو الفضل الجيزاوي

أمريكا وكندا تعلنان التوصل لاتفاق تجارة جديد مع المكسيك

كلوب يوضح سبب الاحتفال مع محمد صلاح في مباراة تشيلسي

هربت من أهلها مرتين.. شاهد يروي حكاية فتاة بورسعيد المربوطة في تروسيكل .. فيديو

فوائد إضافة 5 ملاعق من الملح إلى الصابون السائل

أثناء شهور الحمل.. 8 نصائح لتجنب الإصابة بالأنيميا

مدرب الأهلي السابق ينعى صفوت عبد الحليم

مختار مختار يتحدث عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف ويحذر من أمر وحيد.. فيديو

رئيس القومية للأسمنت: تكلفة حلوى المولد لعمال الشركة 3 ملايين جنيه

النادي المصري ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟