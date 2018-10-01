حركة المطار.. وزير الطيران يستقبل سفير ألمانيا والشركة تستضيف ممثلي السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. وقنصل مصر فى أربيل يعود إلى البلاد

وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة

مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر

قنصل مصر في أربيل يعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة عمله

مطار القاهرة يفتح ساحات انتظار سيارات لمنطقة البنوك



استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أمس الأحد، يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية لبحث العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.



في بداية اللقاء أكد الفريق يونس المصري، أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، حيث أن هناك تعاونا مستمرا بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة مجال النقل الجوي مشيدًا بدعم ألمانيا لمصر في مجال التدريب وأمن المطارات، وأشار سيادته إلى أنه قد وضع على قمة أولوياته سلامة وأمن الطيران منذ توليه مسئولية الطيران المدني.



وتناول اللقاء سبل تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية بين مصر وألمانيا، كما ناقش المصرى وجيورج اوجه التعاون فى مجالات الطيران المدني المختلفة وبخاصة الشحن الجوى بين البلدين فى ظل ارتفاع حجم التبادل التجارى بينهما خلال الفترة الماضية.



ومن جانبه؛ أعرب جيورج لوي عن سعادته بالعلاقات المثمرة بين البلدين في أنشطة الطيران المدني، وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة فى الحركة الجوية السياحية الوافدة على مصر ، حيث تستهدف السياحة الألمانية مصر كمقصد سياحي جذاب خاصة إلى شرم الشيخ والغردقة حيث يفضل السائحين الألمان قضاء إجازتهم في مصر.



وتعد ألمانيا من أكثر الدول تنشيطًا للسياحة في العالم حيث تستضيف بورصة السياحة العالمية ITB التي تقام في العاصمة الألمانية برلين كل عام والذي يعد من أكبر وأعرق معارض السياحية الدولية.



الجدير بالذكر أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، كما أن الشركتين أعضاء في تحالف ستار العالمي والذى يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.



كما أن مصر للطيران تسيّر 14 رحلة أسبوعيا بواقع رحلة يوميًا إلى كل من ميونيخ وفرانكفورت بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعيًا إلى برلين، كما تسيّر شركة أير كايرو رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، اما شركة لوفتهانزا الألمانية تسير 18 رحلة اسبوعيا الي القاهرة، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين.



كما استضافت شركة مصر للطيران ممثلي شركات السياحة البلجيكية، في حفل عشاء أمس السبت بمعبد الأقصر.



تم تجهيز المعبد لاستقبالهم من خلال دخولهم في شكل ممر على جانبيه حملة المشاعل في شكل مبهر وركزت مصر للطيران في رعاية الحدث على ان يكون مكان الاستضافة سياحيا وتاريخيا لترسيخ عراقة وتاريخ المنتج السياحي المصري من خلال أماكن الجذب السياحي الهامة.



وشهد مطار الأقصر وصول ممثلي شركات السياحة القادمين علي رحلة خاصة لمصر للطيران من بروكسل لحضور فعاليات المؤتمر، وتأتي مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للمؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) في إطار مسئوليتها الوطنية ودعمها للمؤتمرات الدولية التى تحتضنها مصر في مختلف المجالات.



وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة علي رأسها تنشيط الحركة السياحية الوافدة الي مصر عبر مطار القاهرة من خلال ورش عمل تم تحضيرها اليوم لتعزيز التبادل التجاري والسياحي وتدفقات الحركة السياحية بين البلدين، حيث تعد هذه المؤتمرات فرصة عظيمة لكل المهتمين بمجال السياحة للالتقاء تحت سقف واحد، ليتبادلوا الخبرات للوصول إلى أفضل البرامج.



وصل مطار القاهرة الدولي، المستشار مراد محمد يسري قنصل مصر في أربيل، عائدا بعد انتهاء فترة عمله هناك.



قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن تم إنهاء وصول قنصل مصر في أربيل، عبر استراحة كبار الزوار، على متن الطائرة المصرية القادمة من مدينة أربيل العراقية.



وقال مصدر مسئول بمطار، إن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، فتحت ساحات انتظار السيارات أمام المنطقة التجارية بالمطار، وذلك بالتنسيق مع سلطات الأمن بالمطار، كما تم افتتاح فرعي للبنوك بتلك المنطقة للتيسير علي الركاب وأسرهم ورجال الأعمال وشركات الطيران والشحن الجوي والتي تعمل بالمطار وتحتاج إلي معاملات بنكية، لتضم المنطقة التجارية 4 بنوك بالإضافة لأكثر من مكان خدمي للمترددين على المطار والعاملين.



وأضافت المصادر، أن الفريق يونس المصري أثناء جولاته بالمطار أعطي توجيهاته بان يتم إعادة تهيئة وتجميل المنطقة، خاصة انه كان ممنوع دخول السيارات بسبب الإجراءات الأمنية، وكان يقف بها بعض السيارات التي تم ضبطها في حوادث أو محاضر داخل المطار، وقامت سلطات المطار تحت إشراف الطيار أحمد جنينه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بإعادة تهيئة المنطقة، وإكسابها شكل جمالي، وتم إيجاد مكان بديل للسيارات التي يتم ضبطها بالمطار، كذلك تم التنسيق مع الشركة والسماح للسيارات بالدخول والانتظار أمام المجمع الخدمي والذي كان متاح قبل اندلاع ثورة يناير وتم غلقه بسبب الظروف الأمنية.



وأشار إلي أن ذلك تزامن مع افتتاح فرعي للبنوك بالمجمع التجاري، مؤكدا أن المجمع يشهد حركة كبيرة من المترددين على المطار، وتم تأمينه بمعرفة الشرطة والكاميرات في جميع الاتجاهات من الداخل والخارج.