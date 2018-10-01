ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات امنية لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الادارة.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 9217 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة .



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .