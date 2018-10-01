وصفة بجنيهين للتخلص من اسمرار الكوعين والركبتين

هل يزعجك اسمرار الكوعين والركبتين، ما يشكل لك الكثير من الإزعاج؟ إليك وصفة سريعة تخلصك منها بمكونات لن تكلفك جنيهين يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:



ملعقة كبيرة فلفل أسود.

كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة فازلين.

ملعقة كبيرة من الكريم المرطب الخاص بك.



طريقة التحضير والاستخدام:



في وعاء امزجي المكونات لتتجانس تماما ثم ضعي المزيج في علبة كريم نظيفة واستخدمي المزيج يوميًا على الكوعين والركبتين مع التدليك جيدًا بلطف لمدة 5 دقائق واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الركبتين بالماء الفاتر ثم البارد.