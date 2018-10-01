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مرأة

وصفة بجنيهين للتخلص من اسمرار الكوعين والركبتين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:51 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل يزعجك اسمرار الكوعين والركبتين، ما يشكل لك الكثير من الإزعاج؟ إليك وصفة سريعة تخلصك منها بمكونات لن تكلفك جنيهين يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:

ملعقة كبيرة فلفل أسود.
كوب عصير ليمون.
ملعقة كبيرة فازلين.
ملعقة كبيرة من الكريم المرطب الخاص بك.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء امزجي المكونات لتتجانس تماما ثم ضعي المزيج في علبة كريم نظيفة واستخدمي المزيج يوميًا على الكوعين والركبتين مع التدليك جيدًا بلطف لمدة 5 دقائق واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الركبتين بالماء الفاتر ثم البارد.

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