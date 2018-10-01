نقابيون يقفون إلى جانب طلاب الجامعة العمالية: نضع خطة للتطوير.. نتضامن معهم للحصول على البكالوريوس

نائب رئيس الاتحاد العام: متضامن مع طلاب الجامعة العمالية

مجدي البدوي: حل مؤقت لطلاب الجامعة العمالية لاستكمال دراسة البكالوريوس

سعيد النقيب: المراغي تفاوض مع الطلاب المحتجين وسعي لحل المشكلة



تعد أزمة الجامعة العمالية من أكبر المشاكل التي تواجه الاتحاد العام لعمال مصر، وتكمن الأزمة في سحب درجة البكالوريوس من الجامعة وحصرها على الدبلوم المهني سنتين.



من جانبه، تدخل وزير القوي العاملة لحل الأزمة مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لوضع اختبار للطلاب يسمح لهم باستكمال الدراسة في أي جامعة أخرى ويحصلون منها على درجة البكالوريوس، وذلك حل مؤقت لحين تطوير الجامعة.



واحتج طلاب الجامعة العمالية، على قرار الوزير لأنهم تقدموا الي الجامعه لحصولهم على البكالوريوس من الجامعة، وأن الوقت ضيق لاجتياز الاختبار المعد من وزارة التعليم العالي.



قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والري، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية بإصدار قرار بصدده يعطي الحق لطلاب الجامعة العمالية بالحصول على درجة البكالوريوس من خلال اجتياز امتحان وضعته وزارة التعليم العالي، يؤهل طلاب الدبلوم المهني نظام السنتين لاستكمال دراستهم بأي جامعة أخرى.



وأكد نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لـ" صدى البلد" ان المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارا بقصر قبول الجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، وأن يتم الحصول على درجة دبلوم مهني منتهٍ لمدة عامين، وهو القرار الذى صدر في جلسة المجلس، 12 ديسمبر 2015، أي سلب حق البكالوريوس من الجامعة العمالية.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه متضامن مع طلاب الجامعة العمالية في وقفتهم الاحتجاجية داخل الجامعة للمطالبة بحقهم، مضيفا أن من حق الطلاب الاعتراض لأنهم قدموا في الجامعة العماليه للحصول على درجة البكالوريوس.



وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إن اليوم تم عقد بروتوكول بين صندوق تدريب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال مصر لتطوير ودعم عملية التثقيف بين الطرفين.



وأكد البدوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين اتحاد العمال والقوى العاملة أصابتها شيء من البرودة في الفترة السابقة، مضيفا أنه يجب إرجاع التعاون بين الجهتين لتطوير العمل النقابي.



وأوضح رئيس النقابة العامة أن وزير القوي العاملة خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وتم إصدار قرارًا بالموافقة من وزير التعليم العالي على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني سنتين من الجامعة العمالية شبعتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية.



وأضاف البدوي، أن القرار يفيد الطلاب الحاصلين علي الدبلوم المهني بالجامعة العمالية وراغبين في تكملة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك في أي جامعة أخرى مؤهلة، مضيفا أن ذلك حل مؤقت لإنقاذ الطلاب.



أما سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، ونائب رئيس الاتحاد لعمال مصر، فقال إن الجامعة العمالية تحتاج إلى عملية تطوير شاملة في المناهج والمدرجات والمباني، مضيفا أن الاتحاد بعقد قريبا اجتماع موسع لمناقشة عملية التطوير.



وأكد النقيب في تصريحات لـ"صدى البلد" أن رئيس الاتحاد جبالي المراغي يقوم باتصالات على أعلى مستوى لحل أزمة الجامعة العمالية وسحب منها درجة البكالوريوس، مضيفا أنه يوجد حل مؤقت بعمل اختبار يؤهل الطالب لحصوله على الدرجة في جامعة أخرى، موضحًا أن اليوم تفاوض رئيس الاتحاد المسؤول عن الجامعة العمالية مع الطلاب المحتجين، وأنه سيتم حل مشكلتهم في أسرع وقت بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.



يذكر أن العشرات من طلاب الجامعة العمالية، قاموا بوقفة احتجاجية اليوم، بمقر الجامعة، ردا على تصريحات وزير التعليم العالي بقصر مدة الجامعة لسنتين، ومنح درجة دبلوم مهني منتهي، رافضين قرار وزير التعليم العالي إتاحة فرصة قيام الطلاب بعمل معادلة والالتحاق بإحدى الجامعات المصرية، وأنهم من المفترض أن يتم امتحانهم في أربع مواد في فترة تصل لـ 15 يوما، وهو ما اعتبره الطلاب أمرا تعجيزيا لهم.