خبراء عن خسارة البورصة 107 مليارات جنيه خلال 3 أشهر.. الفقي يحدد 7 أسباب للتراجع.. ورؤوف: قرار سياسي أصاب السوق بحالة من التوتر

- البورصة تترنح.. سوق المال يخسر 107 مليارات جنيه خلال 3 أشهر



خبراء:

- سعيد الفقي: 7 أسباب وراء الخسارة خلال تلك الفترة

- سمير رؤوف: 5 أسباب السبب و"ثالثهم سياسي"



خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 107 مليارات جنيه خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 30 سبتمبر الجاري.. ليسجل في ختام تعاملات الشهر مستوى 803.8 مليار جنيه.



استطلع "صدى البلد" آراء الخبراء، وكشف سمير رؤوف، خبير أسواق المال، عن 5 أسباب وراء خسائر البورصة وسحب السيولة من السوق خلال الـ3 أشهر الأخيرة.. وتكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 107 مليارات جنيه.



وأوضح "رؤوف"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السوق سجلت قممًا تاريخية جديدة وكان حجم السيولة مرتفعًا داخل السوق؛ ما استوجب حدوث عمليات تصحيح المؤشر الرئيسي وجني أرباح، مضيفًا أن الإعلان عن برنامج الطروحات دفع المستثمرين لسحب جزء من السيولة؛ انتظارًا للطروحات الحكومية الجديدة؛ ما ساهم في الضغط علي المؤشر وفقد السيولة.



وأضاف أن عددًا من القرارات السيادية الخاصة بأموال الإخوان وحبس جمال وعلاء مبارك وهايدي راسخ والملواني وحسنين هيكل صاحب شركة القلعة وهيرميس أصاب السوق بحالة من التوتر جراء القرارات الأخيرة.



ولفت إلى فشل صفقة ساويرس وفالكم للاستحواذ علي جلوبال تليكوم المصرية ساهم في فقد جزئي للسيولة، إضافة إلى بيع الأجانب أجزاء من المحافظ المالية بعد رفع أسعار مستويات الفائدة في تركيا لـ 24 % دفعة واحدة بواقع 6% عن الفايدة التي كان معمولا بها والتي كانت قريبة من مستويات الفائدة في مصر وده حصل في معظم البورصات العربية تقريبا في نفس التوقيت.



فيما أرجع سعيد الفقي خبير أسواق المال خسائر البورصة المصرية 107 مليارات جنيه خلال الـ3 أشهر الأخيرة إلى 7 أسباب، أولها: وصول مؤشر البورصة إلى مستهدف عام 2018 في وقت قصير وخلال الربع الثاني من العام فكان من الطبيعي ان يحدث جني أرباح بنفس القوة التي حدث بها الصعود حيث كان مستهدف العام عند مستوى 18500 وهذا ما حققه المؤشر لكن حققه بشكل حاد وقوي دون ملء للجابات وهذا انعكس في عمليات التصحيح التي سيشهدها السوق الآن.



وأضاف "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الفائدة في كثير من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية المتحكمة في الاقتصاد العالمي مرتين متتاليين وأثر بالسلب علي أسواق المال وخاصة الأسواق الناشئة.



ولفت خبير أسواق المال إلى الحرب الاقتصادية بين امريكا والصين وتداعياتها علي المنطقة بشكل عام إضافة إلى تراجع معدلات السيولة وعدم وجود محفزات جديدة وعدم تشغيل الآليات التي أُقرت ساعد على عزوف المستثمرين.



واستطرد أن التأخير وتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية رغم إثارة الطرح مرارا وتكرارا دون تحرك فعلي من جانب الحكومة.. وأخيرًا عدم الاهتمام بالملف التسويقي بشكل جيد للطروحات من خلال اسناده لمتخصصين للتسويق بشكل محترف داخليا وخارجيا.



وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 14616 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 10.59 %بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 11.46 %مغلقا عند مستوى 712 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 12.19 % مغلقا عند مستوى 1811 نقطة.



وبلغت قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 75.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12000 مليون ورقة منفذة على 1255 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.91 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 736,15 مليون ورقة منفذة على 598,1 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.



أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها 4.76 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.86 مليون ورقة منفذة على 230,7 عملية خلال الثلاثة شهور، واستحوذت الأسهم على 04.65 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 96.34 %خلال الثلاثة شهور.



وسجلت تعاملات المصريين نسبة 19.75 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 88.18 %والعرب على 93.5 ،%وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 60.516,5 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 35.468,1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 66.236,6 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 14.118,1 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.