الصحة: 260 مليون دولار لدعم مبادرة 100 مليون صحة

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "100 مليون صحة" التي تستهدف 9 محافظات من أجل القضاء علي فيروس سي.





وأضاف "مجاهد"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ستقوم بعمل جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ، من أجل متابعة عملية البحث الطبي الذي يتم هناك.





وأكد أنه في خلال 7 أشهر سيتم استهداف جميع المواطنين وصرف العلاج الكامل لهم دون الحصول على مقابل مادي.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية تقيم المبادرة، إضافة إلى صندوق "تحيا مصر"، وبعد الجهات الأخرى من أجل القضاء علي فيروس سي داخل الدولة المصرية.





ونوه بتوفير بعض المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة من أجل إتمام عملية المسح الشامل، بعد توافر منح دولية بقيمة 260 مليون دولار من البنك الدولي.