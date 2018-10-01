ضبط 516 قضية مسطحات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات امنية لضبط مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل".



اسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 516 قضية متنوعة.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .