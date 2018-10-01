ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 516 قضية مسطحات خلال 24 ساعة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:04 ص
ضبط 516 قضية مسطحات
ضبط 516 قضية مسطحات خلال 24 ساعة
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات امنية لضبط مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل".

اسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 516 قضية متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

ترشيحاتنا

حكم من نذر صوم الإثنين والخميس دائمًا ثم عجز

مختار مختار يتحدث عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف ويحذر من أمر وحيد.. فيديو

هربت من أهلها مرتين.. شاهد يروي حكاية فتاة بورسعيد المربوطة في تروسيكل .. فيديو

وائل رياض: لم أفكر في الانتقام من الأهلي.. فيديو

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

هاني حتحوت: إيهاب جلال يعود للدوري المصري مدربا لهذا النادي.. فيديو

حبس سائق لقتله آخر لخلافهما على أولوية المرور بالساحل

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الراحل صفوت عبدالحليم ومعرفة سبب الحريق

100 ألف دولار سبب كارثة تسونامي.. ومقتل المئات في إندونيسيا

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

من يطفئ نار أسعار الليالي الفندقية.. خبراء: تدني القيمة السعرية أفرز خدمات سياحية دون المستوى ..ومطالب بوضع سياسة واضحة تحمي الفنادق

أحمد موسى: المستثمرون الأجانب أبقوا مليار جنيه في الخزانة العامة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟