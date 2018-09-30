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نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
ريهام قدري
شاركت اليوم النجمة نانسي عجرم في لجنة تحكيم اختيار ملكة جمال لبنان 2018، مع الإعلامي جورج قرداحي ومصمم الأزياء نيكولا جبرانز.

وأطلت نانسي بالحفل بفستان أنيق باللون الأسود، واتسم الفستان بالبساطة بأكمام شفافة لاقت اعجاب الجمهور، وخطفت الأنظار بتواجدها.


واعتمدت نانسي على تسريحة بسيطة حيث اكتفت بإسدال شعرها دون الاعتماد علي اكسسورات.
نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

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