نشاط مكثف لمستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. إعادة تشكيل أماناته.. وإطلاق قوافل طبية وتنظيم مبادرة لتوظيف الشباب بالسعودية.. ومرعى: نسعى لخلق استراتيجية لتكثيف دور الحزب على أرض الواقع

مستقبل وطن يعيد هيكلة أمانة الحزب بالجيزة

مستقبل وطن بالقاهرة ينظم قافلة طبية للكشف على المواطنين بطرة البلد

إقبال كثيف على مبادرة مستقبل وطن لتوظيف الشباب بالسعودية

قيادي بمستقبل وطن: استراتيجية جديدة لتكثيف دور الحزب على أرض الواقع



شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات القليلة الماضية نشاط مكثف من خلال إعادة تشكيل أماناته، وتنظيم قوافل طبية وإطلاق مبادرة لتوظيف الشباب بالسعودية فى إطار خدماته التى يقدمها للمواطنين من خلال تواصله معهم فى الشارع.



قرر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، إعادة تشكيل أمانة مكتب الحزب، بمحافظة الجيزة.



ووفقا للتشكيل الجديد، تولي النائب علاء والي، أمانة الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، أمينا مساعدا، إضافة إلى النائب نافع عبد العزيز، والنائبة مني منير، فيما تولي محمد حلمي أمانة التنظيم.



وأشار البيان الصادر عن الحزب، إلى أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره.



كما نظم أمس حزب مستقبل وطن بالقاهرة، قافلة طبية للكشف على المواطنين بمختلف التخصصات بمركز شباب طرة البلد بالمعادي.



وتم الكشف على ١٤٠٠ شخص وتضمنت القافلة ندوة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى.



شارك في القافلة كل من د. هالة كمال (أمين المرأة) ريجان شكرى (أمين المساعد للمرأة)، وأكد رأفت العمدة أمين الحزب بالمعادي أن القافلة ستستمر حتى عصر باكر الأول من أكتوبر.



وشهدت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، إقبالا كثيفا من قبل الشباب، للتقديم في المبادرة التي أطلقها الحزب بالتعاون مع شركة رفعت لتوظيف المصريين بالخارج وكيل شركة جمران للمقاولات بالسعودية المتعاقدة مع سلسلة مطاعم عالمية، لتوظيف الشباب بالمملكة العربية.



كان في استقبال الشباب المتقدم، القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي عن الحزب بالجيزة، مؤكدا أنه تم اختيار 100 شاب بشكل مبدئي للتوظيف، وفي انتظار الموافقة النهائية من الشركة السعودية، على أن يتم إطلاق المزيد من مبادرات التوظيف واستقبال المزيد من الشباب وإجراء مقابلات معهم خلال الفترة المقبلة.



وتأتي المبادرة بإشراف أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب برئاسة الأمين محمد عمار، بالتنسيق مع أمانات الحزب في مختلف المحافظات.



وتشمل التخصصات المطلوبة: مدراء مطاعم براتب 3500 ريال سعودي بما يعادل نحو 16600 جنيه مصري، شرط توافر خبرة وظيفية بالمطاعم ويفضل العالمية، بجانب اجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة، على أن لا يزيد السن عن 30 عام والمؤهل عالي.



كما تشمل التخصصات، مساعدين مدير مطعم براتب 2500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 11850 جنيها مصريا، شرط توافر خبرة بالمطاعم ويفضل العالمية، فضلا عن إجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، ولا يزيد السن عن 30 عاما _ أى مؤهل عالي.



وأخيرا وظيفة خدمة عملاء ذكور (متلقي اتصالات الطلبات)، براتب 1500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 7000 جنيه مصرى، شرط الإلمام باللغة الإنجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، أما عن السن فلا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 30 عاما والمؤهل (متوسط – فوق متوسط – عالى).



وعن مميزات العمل المقدمة من شركة جمران بالسعودية فتشمل: سكن مناسب، وجبة غذاء يوميا، مواصلات، تأمين طبى، فضلا عن مدة التعاقد عامين من تاريخ مباشرة العمل.



وتقدم القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بحزب مستقبل وطن بالجيزة، بالتهنئة لأعضاء مكتب أمانة الجيزة برئاسة النائب علاء والي بعد قرار المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب بإعادة هيكلة الأمانة، متمنيا التوفيق لجميع الأعضاء بالمناصب الجديدة "الأمانة ستشهد نشاط مكثف خلال الفترة المقبلة".



وعن خطته بالمنصب الجديد، أوضح مرعي في بيان له، أنه سيسعى إلى خلق استراتيجية لتكثيف دور الحزب على أرض الواقع وخدمة المواطن تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بتقوية دور الأحزاب وتفعيل دورها في الشارع المصري، كما سيتم التنسيق من نظيره بالأمانة المركزية النائب عبدالحميد الدمرداش بجانب الاستعانة بخبراء سياسيين خلال وضع خطة العمل، مرحبا بوجود أي شخص لديه خبرات سياسية واستراتيجية للانضمام إلى أمانة السياسات والتخطيط.



وجاء التشكيل الجديد كالآتي: النائب علاء والي أمين عام المحافظة، أمين مساعد النائب عبدالوهاب خليل، أمين مساعد النائب نافع هيكل، أمين مساعد النائبة منى منير، أمين مساعد عمر أحمد، أمين مساعد خالد تامر، أمين مساعد محمد صلاح، أمين تنظيم محمد حلمي، أمين المتابعة خديجة عبدالحكيم، أمين الشباب أحمد بشير، أمينة المرأة ماجدة محمد، أمين الشئون الادارية والمالية فوزي الحسيني، أمين المجالس المحلية عزت عطية، أمين الشئون البرلمانية صلاح صابر، أمين الإعلام خالد لطيف، وأمين العلاقات العامة عبدالرحمن أبو المعاطي.



كما جاء في التشكيل: أمين العمل الجماهيري عبدالحميد إبراهيم، أمين المهنيين محمد عبدالله، أمين المواطنة أشرف عجيبة، أمين التدريب والتثقيف د. هشام عبدالغفار، أمين العمال هدى آدم، أمين الفلاحين أحمد محمد، أمين ذوي الإعاقة يوسف الزيني، أمين قطاع الأعمال صابر صباحي، أمين العضوية حسن عمر، وأمين شئون القبائل العربية ياسر سعيد.



يذكر أن القبطان أحمد مرعي، كان يشغل منصب أمين العمل الجماهيري عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، قبل توليه المنصب الحالي كأمين للسياسات والتخطيط بالمحافظة.

