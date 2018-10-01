أمين الفتوى: جاء في الإسلام وعيد كثير مفزع عن تارك الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة عمود الدين وهي من أهم العبادات، ومن أركان الإسلام، جاء في الوعيد على تركها الكثير المفزع وجعل الله للصلاة شروطا وأركانًا وأسبابًا.



وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" الناس" أن هناك علامات تدل على دخول أوقات الصلاة والصلاة بدخولها تؤدى في هذا الوقت وقال تعالى "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا".



وأضاف: قال تعالى في ذكر ترهيب ترك الصلاة عن وقتها "الذين هم عن صلاتهم ساهون" ولما سئل النبي أحب الأعمال الصلاة لوقتها".

