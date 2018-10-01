عمرو الجوهري: قرار تصفية القومية للأسمنت ظالم للعمال.. فيديو

قال النائب عمرو الجوهري، إن تصفية الشركة القومية للأسمنت قرار خاطئ وسيظلم العمال.



وتابع الجوهري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقضي حقائق لكشف ما يحدث بالشركة»، معلقًا «الوزير ليس له حق في اتخاذ القرار بدون البرلمان».



وأضاف النائب البرلماني: «الفشل الإداري يقف وراء خسائر شركات قطاع الأعمال العام»، مشيرا إلى أن إيرادات 121 شركة بقطاع الأعمال لم تتجاوز 8 مليارات جنيه العام الماضي.

