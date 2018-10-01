مصر تخطو نحو حلم تنظيم المونديال..اتحاد شمال أفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لاستضافة كأس العام 2030.. ورياضة البرلمان: فرصتنا قوية

فرج عامر: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم عام 2030

رياضة البرلمان تكشف أسماء الدول المشاركة في الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030

البلتاجى يكشف فرصة مصر الوحيدة لتنظيم كأس العالم 2030





أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بدعوة اتحاد شمال أفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030، مؤكدا أنه شيء جيد جدا بالنسبة لنا ونتمنى أن تتقدم مصر مع المغرب لتنظيم كأس العالم.





وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المغرب ستكون إضافة قوية لمصر، خاصة وأنها كانت لديها خبرة كبيرة حينما تقدم بملف تنظيم كأس العالم أمام جنوب أفريقيا عام 2010 وخسرت بفارق بسيط، كما أن مصر لديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتنظيم كأس العالم.





وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم عام 2030 بالتعاون مع المغرب ، واختيار شريك ثالث ممتاز يضيف إليهما.





وأكد النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على ضرورة أن تكون مصر طرفا في هذا الملف الثلاثى ما دام الأمر يخص دول شمال إفريقيا، خاصة أن المغرب سبق لها تقديم ملف لتنظيم كأس العالم ولم تنجح، وكذلك مصر قدمت ملفا لتنظيم كأس العالم ولم تنجح أيضا.





وطالب الزياتي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يضم هذا الملف لتنظيم مونديال 2030 كلا من مصر والمغرب وتونس، وإذا كانت هناك النية لتوسيع هذا الملف فيجب أن يشمل دول شمال أفريقيا وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.





وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن التنظيم المشترك لمونديال كأس العالم أصبح أمرا حتميا، خاصة فى ظل توقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى كأس العالم إلى 48 منتخبا من مختلف قارات العالم ، وبالتالى فإن التنظيم المشترك لدول شمال أفريقيا سيقوى الملف العربى ، ويجعله "مونديال" بصبغة عربية.





وطالب بضرورة توافر النية الصادقة والتعاون المشترك بين دول شمال أفريقيا لتنظيم مونديال كأس العالم عام 2030 ، مؤكدا على أن التنظيم المشترك سيساهم فى تقوية العلاقات بين الدول العربية.





وقال النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن هذه الدعوة خطوة جيدة ، خاصه وأنه من الصعب أن تتحمل دولة من دول شمال أفريقيا تنظيم كأس العالم منفردة.





وأشار البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتمنى أن تشارك مصر مع المغرب والجزائر فى إعداد ملف قوى لتنظيم مونديال كأس العالم في 2030 ، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيكون لدينا فرصة قوية لتنظيم كأس العالم وهى الفرصة الوحيدة لمصر.





وأوضح أن أمريكا وكندا والمكسيك ستنظم بطولة كأس العالم 2026 ، وكل دولة من هذه الدول لها ثقل رياضى فى العالم، وبالتالى وجود أكثر من دولة لتنظيم كأس العالم أصبح أمر طبيعى خلال الفترة المقبلة.





وكان اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة وديع الجريء، عقد أمس الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى شرم الشيخ بحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وبقية رؤساء اتحادات شمال إفريقيا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا.





وجاءت أبرز قرارات المكتب التنفيذي على النحو الآتى:

١- الموافقة المبدئية على التنقل الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة شمال إفريقيا، على أن يتخذ القرار النهائي في جلسة تعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل.





٢- الموافقة المبدئية على اتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا، على أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر شهر نوفمبر القادم هذا، وقد بادرت كل من الجامعة التونسية والاتحاد المصري بالتوقيع الرسمي لاتفاقية التعاون باعتبار انطلاقها منذ مدة في دراسة مختلف جوانبه والموافقة على بنوده.



