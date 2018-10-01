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استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بصفط اللبن أبريل المقبل ..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
صدى البلد
على محمد على - محمد الصاحى
أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تعمل على حل مشكلات الانقطاعات المستمرة لمياه الشرب بالمحافظة خاصة في مناطق صفط اللبن وأرض اللواء، من خلال الدفع بعربات مياه للأماكن التي تشهد تلك الانقطاعات، مؤكده أنه سيتم حل تلك المشكلات مع انتهاء أعمال توسعات محطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضحت الشركة في بيان، للرد على شكوى نشرها "صدى البلد" إنه يتم الدفع بعربات المياه في مناطق كفر طهرمس، وصفط اللبن لمساعدة الإهالي توفير المياه وتدبير احتياجاتهم، من تلك العربات وتخزين المياه خلال ساعات الضخ من 5 صباحا وحتى التاسعة صباحا، موضحة أن الزيادة العشوائية والبناء المخالف بمثابة الأسباب الرئيسية لضعف منسوب المياه بالمحافظة.

وأرجعت الشركة تغير لون المياه نتيجة ضعف الضغط المياه وتشغيل المواتير المنزلية بجانب الطلمبات الحبشية التي تعمل على سحب رواسب تغير لون المياه.

وأضافت الشركة أنها تعمل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات توسعة لبعض المحطات القائمة لحل مشاكل الانقطاع بهذه المناطق، مشيرة إلى أنه بانتهاء توسعات محطة مياه جزيرة الدهب في أبريل المقبل ستزيد انتاجية المحطة وتوفير 160 الف م/يوم.

جاء ذلك ردا على ما نشر بموقع صدى البلد الإخباري، حول معاناة سكان مناطق صفط اللبن وكفر طهرمس وأرض اللواء بمحافظة الجيزة من الانقطاعات المستمرة لمياه الشرب.
استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بصفط اللبن أبريل المقبل ..صور
استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بصفط اللبن أبريل المقبل ..صور
استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بصفط اللبن أبريل المقبل ..صور
استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بصفط اللبن أبريل المقبل ..صور
استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بصفط اللبن أبريل المقبل ..صور

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