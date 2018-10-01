طريقة مبتكرة وشهية لتحضير كبسة الدجاج

جددى فى الطريقة التى تقدمي بها الكبسة لأسرتك إليك طريقة سريعة ومبتكرة لتقديم كبسة الدجاج للشيف إلهام فتحى.



كل ما تحتاجين لإعداد كبسة الدجاج ..



5 حبات حبهان

عود قرفة

5 حبات قرنفل

بصلة كبيرة مفرومة

كوب عصير طماطم

دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع

2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ورقة لاورو

1/2 كوب زبيب

مكسرات مقلية و رمان للتزيين

2 2/1 كوب رز بسمتي

5 أكواب مرق لحم

ملح و فلفل وجوزة الطيب وقرفة

1/4 كوب زيت قطفة



طريقة التحضير



- ينقع الأرز في ماء بارد ويوضع جانبا وتشوح البصلة في الزيت ويضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج ويقلب الكل مع بعض.

- تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدا ويضاف المرق تدريجيا ويقلب ويغطى الوعاء ويترك الكل على نار إلى أن ينضج الدجاج.

- يصفى الأرز من الماء ويضاف إلى الوعاء مع الزبيب ويغطى الكل ويترك الوعاء ينضج على نار هادئة الى أن يمتص الأرز كل السوائل.