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مرأة

طريقة مبتكرة وشهية لتحضير كبسة الدجاج

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:22 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
جددى فى الطريقة التى تقدمي بها الكبسة لأسرتك إليك طريقة سريعة ومبتكرة لتقديم كبسة الدجاج للشيف إلهام فتحى. 

كل ما تحتاجين لإعداد كبسة الدجاج ..

5 حبات حبهان
عود قرفة
5 حبات قرنفل
بصلة كبيرة مفرومة
كوب عصير طماطم
دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع
2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ورقة لاورو
1/2 كوب زبيب
مكسرات مقلية و رمان للتزيين
2 2/1 كوب رز بسمتي
5 أكواب مرق لحم
ملح و فلفل وجوزة الطيب وقرفة
1/4 كوب زيت قطفة

طريقة التحضير

- ينقع الأرز في ماء بارد ويوضع جانبا وتشوح البصلة في الزيت ويضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج ويقلب الكل مع بعض.
- تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدا ويضاف المرق تدريجيا ويقلب ويغطى الوعاء ويترك الكل على نار إلى أن ينضج الدجاج.
- يصفى الأرز من الماء ويضاف إلى الوعاء مع الزبيب ويغطى الكل ويترك الوعاء ينضج على نار هادئة الى أن يمتص الأرز كل السوائل.

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