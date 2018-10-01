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محافظات

وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الأحد، مخزن التموين الدوائي بالصيادين بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، أن شركة سيمينز، وردت جهاز قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية لمستشفى الزقازيق العام التابع للمديرية، تمهيدًا للتركيب والتفعيل وتدريب الفريق الطبي.

وذكر أن هذا الجهاز دعمًا هائلًا لمنظومة الصحة بالمحافظة، وهي المرة الأولى التي سيقدم فيها هذه الخدمة من خلال المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالشرقية.
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور
وكيل صحة الشرقية يفاجئ مخزن التموين الدوائي بزيارة.. صور

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