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عماد حمدي: شركات قطاع الأعمال تركت تنزف حتى الموت من الإدارات السابقة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
عماد حمدى نائب رئيس
عماد حمدى نائب رئيس إتحاد عمال مصر
حمزة شعيب
قال عماد حمدى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه لايوجد سياسة عامة لتطوير قطاع الأعمال فى مصر، لافتا إلى أن هناك حالة من التخبط السياسى فى قطاع شركات الأعمال.

وأشار "حمدى" خلال حواره مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الإدارات السابقة هي المسؤولة عن حجم الخسائر الفادحة فى القومية للأسمنت، موضحا: "شركات قطاع الأعمال تركت تنزف حتى الموت من الإدارات السابقة".

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على ضرورة إحياء شركات قطاع الأعمال وضخ الاستثمارات بها.

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