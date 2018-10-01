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حوادث

اليوم.. محاكمة بديع و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:06 ص
محاكمة بديع و7 آخرين
محاكمة بديع و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأثنين، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية،محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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