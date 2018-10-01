حبس 4 عاطلين لاتجارهم فى الاستروكس بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم كيلو وربع من الاستروكس.



ونجح رجال مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط كل من " سامح. س. ا" 36 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا اخرهم 29870 لسنة 2016 المرج " مخدرات "، و " محمد. ف. ع" 21 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهم 22629 لسنة 2017 المطرية " قتل "، و "محمد.م. ذ" 19 سنة عاطل، و" محمد. ا. ع" 19 سنة عاطل، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.



وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات التالية، " كمية من الاستروكس المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، مبلغ مالي 540 جنيها، 4 هواتف محمول، سلاح ابيض "سكين".



وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.