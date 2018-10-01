محافظ كفر الشيخ يقرر إغلاق 22 ورشة مخالفة

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأحد، قرارًا بإغلاق 22 ورشة مخالفة وغير قانونية بأبراج الأوقاف بغرب مدينة كفر الشيخ.



وكلف المحافظ، المهندس علي عبد الستار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة والأمن الصناعي، لإزالة كافة المخالفات وتلافى الملاحظات والإفادة خلال 72 ساعة.



وتبين من خلال تقرير الفحص لهذه المنطقة، أنها مجاورة للمدينة الصناعية بكفر الشيخ، والتي تم إنشاؤها منذ عام 1980م، ويفصلها عن أبراج الأرض شارع 20 بعرض حوالى 20 مترًا، وعمارات الاوقاف تم إنشاؤها حديثًا بمعرفة هيئة الاوقاف.



كما تبين أن هيئة الأوقاف خصصت الدور الأرضي كمحلات تجارية الأمر الذى أدى الى قيام أصحاب هذه المحلات باستغلالها كورش لإصلاح السيارات لمواجهتها للمدينة الصناعية مخالفة بذلك الغرض المخصصة له.

