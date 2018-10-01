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النقل: تصميم قطار بدورين خلال المرحلة المقبلة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
الدكتور عمرو شعث،
الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل،
حسام الحارتي
قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن الوزارة تعاقدت على شراء 6 قطارات شبيه بقطار "التوربيني" الأقرب لدى الراكب المصري.

وأوضح "شعث" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشكلة الرئيسية في وجود قطار دورين في سكك حديد مصر هو وجود كباري مشاة وطرق.

وأكد أن هناك بروتوكولا بين الهيئة العربية للتصنيع وكلية الهندسة بجامعة أسيوط لتصميم قطار بدورين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة لم تفقد الأمل في تصنيع قطار بدورين يسير على شبكة سكك حديد مصر.

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