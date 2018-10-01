مختار مختار: لا نقدر على ضم لاعبين من الأهلي والزمالك.. فيديو

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي أنه يواجه صعوبة في التعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك بسبب المغالاة المالية.



وقال مختار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "بدأت أفكر في الدعم خلال فترة يناير لكن احنا مش بنقدر نخش في الاستغلال الموجود ومش هنقدر ننافس".



وتابع: "الأهلي والزمالك يطلبون مبالغ مالية كبيرة، اللاعبون أنفسهم يطلبون مبالغ كبيرة، احنا مش الفريق اللى بيقدر يشتري لعيبة من الأندية الكبيرة".