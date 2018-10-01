سباق دراما رمضان يبدأ مبكرا .. المنتجون يتسابقون للتعاقد مع النجوم.. عادل إمام يتعاون مع فريق عوالم خفية.. ويسرا تجدد التعاقد مع العدل جروب.. أحمد السقا يعود بالصعيدي

يوسف الشريف يعود الى الدراما مع عمرو سمير عاطف وأحمد جلال

هند صبري تستعين بتامر حبيب وكاملة أبو ذكرى

محمد عادل إمام يرغب فى التغير مع باهر دويدار



شهدت الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة، تعاقدات عدد كبير من النجوم مع المنتجين من أجل البدء فى التحضير لأعماله الدرامية والتي يخوضوا بها دراما رمضان المقبل وبرغم من عدم الاستقرار على الفكرة التى تقدم إلا أن حرص المنتجين على التعاقد مع النجوم اولا.



"صدى البلد" يرصد أهم التعاقدات التي تمت بشكل نهائي في الفترة الماضية.



عادل إمام:

البداية كانت مع الفنان عادل إمام الذي تعاقد مع الشركة المنتجة لعمله السابق "عوالم خفية" والتي يشارك فيها نجله رامي إمام، ولم يستقر عادل امام حتى الآن على الفكرة التي يقدمها في رمضان المقبل حيث طالب بأن يكون نفس فريق العمل السابق أن يتولوا التأليف في عمل الجديد أيضا وهما "أمين جمال ومحمد محرز ومحمد محمدي" وتم عرض عدد من الأفكار عليه لكنه لم يستقر على اى منهم ومن المقرر ان يتولى مهمة الإخراج نجله رامي إمام.



يسرا:

وتعاقدت النجمة يسرا بشكل رسمي على بطولة مسلسل جديد، يعرض فى السباق الرمضاني 2019، ويتولى إخراجه ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل وبدأ يسرا التحضيرات والاستعدادت للمسلسل بعقد جلسات عمل مع المخرج والمؤلف، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، المقرر أن يتناول قضايا اجتماعية.



يشار إلى أن النجمة "يسرا" مسلسل "لدينا أقوال أخرى" العام الماضي، ولم يعرض في مصر حتى الآن، بينما تم عرضه فى دول الخليج، وشارك فى بطولته شيرين رضا ومحمد شاهين وأحمد حاتم ، وأخرون، وتأليف الراحل عبد الله حسن وأمين جمال وإخراج محمد على.



إلهام شاهين:

بينما كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تحضيرها لمسلسل تخوض به السباق الرمضاني 2018 يتم تصويره ما بين مصر ولبنان ودبي، يحمل اسم "اضطراب عاطفى" وكان من المقرر أن يعرض المسلسل عام 2014، لكن بسبب مشاكل إنتاجية تم وقف العمل.



أحمد السقا:

كما أعلن الفنان أحمد السقا عن هوية عمله الدرامي الجديد والذي يعود به إلى السباق الرمضاني في 2019 ومن المقرر أن يتوغل في المجتمع الصعيدي، والعمل تحت عنوان مبدئي "إحنا الصعايدة" وقرر أن يستعين بالمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامي ويشاركه البطولة الفنانة مي عمر التي تظهر في شخصية زوجته ويمثل هذا العمل عودة جديدة للسقا بعد آخر أعماله "الحصان الأسود" والذي عرض في 2017.



هند صبري:

ويقارب السيناريست تامر حبيب على الانتهاء من كتابة سيناريو مسلسل "جميلة وابن السلطان"، الذي تعاقد عليه منذ فترة قليلة ويشارك فى بطولته الفنانة هند صبري لتخوض به المنافسة في موسم رمضان المقبل ومن المقرر أن يقوم باخرج العمل كامل ابو ذكرى.



أمير كرارة :

أما يعقد أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار جلسات عمل لوضع الملامح الأخيرة للسيناريو الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" المقرر أن يخوض به كرارة السباق الرمضانى المقبل ويكمل بذلك سلسلة أجزاء مسلسل كلبش الذى حقق نجاحا جماهيريا فى جزئيه السابقين.



محمد عادل إمام :

يعقد الفنان محمد عادل إمام جلسات عمل مع المؤلف باهر دويدار للاستقرار على ملامح مسلسل تدور أحداثه حول رحلة صعود وانتقام شاب من خلال أحداث درامية حقيقية.



يوسف الشريف:

بينما يعود يوسف الشريف الى الدراما بعد غايب رمضان الماضى حيث بدأ السيناريست عمرو سمير عاطف فى كتابة سيناريو العمل الذى من المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل ويخرجه أحمد نادر جلال.



غادة عادل :

وتعاقدت الفنانة غادة عادل بشكل رسمى لتجسد إحدى البطولات النسائية فى مسلسل "ملايكة إبليس"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى، المسلسل يضم 8 شخصيات رئيسية، ومازالت الشركة تجرى إبرام باقى التعاقدات ، حيث وضع المخرج مع مؤلفه قائمة بأسماء الممثلين، المقرر أن يشاركوا فى العمل، وتجرى الشركة مفاوضات حالية معهم .



على ربيع :

واستقر الفنان على ربيع على اسم مسلسله النهائى وهو "اللعبة"، والذى يخوض به المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل، تأليف نفس ورشة مسلسله الأخير "سك على إخواتك"، بقيادة أمين جمال، ويجرى حاليًا جلسات عمل بين صناع المسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق التصوير ويستعين على ربيع بمعظم أبطال مسلسله الماضى لمشاركتهم فى مسلسل اللعبة، كما يتولى إخراج العمل المخرج وائل إحسان ويتم إبرام التعاقدات خلال أيام.



ياسمين عبد العزيز :

كما تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبلة بعمل تحت عنوان مبدئي "بنت ابوها" وتبتعد ياسمين من خلال مسلسلها عن الكوميديا وتقوم بعمل درامى فى إطار اجتماعى تشويقي، من خلال تيمة فضح الفساد والفاسدين المنتشرين فى المجتمع، وجار ترشيح باقى فريق العمل وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.