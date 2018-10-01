حبس مدرسة وزوجها لاستيلائهم على 480 ألف جنيه من المواطنين

قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس مدرسة وزوجها العاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على مواطنين والاستيلاء على 480 ألف جنيه منهم.



نجح رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، فى ضبط كلا من " نعمات. م.ح" 59 سنة مدرسة، و" خالد.م.ا" 54 سنة عاطل، "زوج الأولى"، لاتهامهما بالنصب على مواطنين والاستيلاء على مبلغ 480 ألف جنيه.



تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغ من "صابرين.س.ح" 27 سنة حاصلة على دبلوم تلمذة صناعية، و"وفدية.ع.ا" 54 سنة ربة منزل، يفيد بتضررهما من المتهمين السالف ذكرهم، لقيامهما بالنصب عليهما والاستيلاء على مبلغ 311.000 جنيه من الأولى ومبلغ مالى 170.000 جنيه من الثانية، بدعوى تشغيلها فى المشاريع التجارية الصغيرة مقابل ربح شهرى 15%، وعدم التزامهما بتسديد الأرباح وتهربهما من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفهما للمجنى عليهم.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، وما جاء بأقوال المبلغان أقرا بصحتها، واعترفا بتحصلهما على مبالغ مالية من المواطنين ومن بينهم المبلغان بدعوى تشغيلها فى المشاريع التجارية الصغيرة مقابل أرباح شهرية 15% إلا أنهما عجزا عن تحقيق الأرباح المشار إليها أو رد أصل المبالغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.