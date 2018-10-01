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مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:53 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدمت الإعلامية أنبيلا هلال، والإعلامى اللبنانى مارسيل غانم حفل تتويج ملكة جمال لبنان، وكانت إطلالة أنابيلا من تصميم نيكولا جبران.

ارتدت انابيلا فستانا طويلا مفتوح اعلي ساقها، باللون الأحمر العنابي الستان بقصة الاوف شولدر، واعتمدت انابيلا على حلق كبير يغنيها عن عقد الرقبة. 


وأثارت انابيلا الجدل على السوشيال ميديا فور ظهرها بالحفل.
مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا
مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

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مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

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