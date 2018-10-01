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حوادث

حبس عاطل يفرض الإتاوات على سائقي السرفيس برمسيس

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة الأزبيكية الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بفرض إتاوات على قائدي السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط رمسيس ـ الحى السابع ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة" دون وجه حق.

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط المتهم " أحمد .ع.ح" 46 سنة عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 7514 لسنة 2015 الأزبكية " بلطجة "، لاتهامه بفرض إتاوات على قائدي السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط رمسيس ـ الحى السابع ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته " دون وجه حق.

بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بتحصيل مبلغ مالي 5 جنيهات عن كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعثر بحوزته على مبلغ مالي 50 جنيها.

بمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بان المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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