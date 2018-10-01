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حوادث

حبس سائق لقتله آخر لخلافهما على أولوية المرور بالساحل

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:38 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
رامي المهدي
قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر لخلافهما على أولوية المرور بدائرة القسم.

تلقى قسم شرطة الساحل، بلاغا من مستشفى الساحل تفيد استقبالها "محمود.ا. م" 16 سنة سائق توك توك، "توفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ أسفل الصدر وآخر بالعضد الأيسر ".

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم "رشاد.ع.ر" 17 سنة سائق توك توك، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار .

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض " مطواة بها آثار دماء "، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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