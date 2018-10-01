مختار مختار يتحدث عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف ويحذر من أمر وحيد.. فيديو

علق مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي على مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



وقال مدرب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ان شاء الله الفريق قادر على الفوز وتخطي الفريق الجزائري والوصول للمكانة اللي بنتمناها للنادي".



وتابع:"الأهلي يلقى كل الدعم المالي والجماهيري والفني، الفريق لا ينقصه شيئا واللاعبون يقدمون أداء جيدا في المباريات الأخيرة".



واضاف مختار مختار: "اللعيبة قادرة على التعامل مع هذه المواقف التي اصبحت سهلة بالنسبة لهم، الأهم هو عدم استقبال أي هدف في مباراة الذهاب".