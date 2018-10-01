عماد حمدي: طالبنا بتحويل كل المخالفات فى القومية للأسمنت للنيابة .. فيديو

قال عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة السابق اتخذ قرارا بإيقاف فرنين بالشركة القومية للأسمنت بعد تكبدها خسائر كبيرة.



وتابع حمدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «يجب إحياء شركات قطاع الأعمال وضخ الاستثمارات بها»، مؤكدا أن مجالس الإدارات هي المسؤولة عن خسائر القومية للأسمنت وليس العمال.



وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر «طالبنا بتحويل كافة المخالفات بالقومية للأسمنت إلى النيابة»، مؤكدا أن كل وزير يتولى ملف قطاع الأعمال العام ينفذ سياسته الخاصة ويلغي القرارات السابقة.



واختتم حمدي «شركات قطاع الأعمال العام تركت تنزف حتى الموت لصالح الشركات الخاصة».

