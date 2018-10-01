اليوم .. صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف معاشات شهر أكتوبر لـ 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.



وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، أن الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من اليوم.



وذكرت أن ميعاد صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 أكتوبر.



من جانبه أكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.