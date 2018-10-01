اعتداء على سائق تاكسى بالسلاح النارى أعلى كوبري.. فيديو

عرض برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، فيديو أثناء الاعتداء على سائق أعلى كوبري أكتوبر.



ونشبت الواقعة نتيجة اصطدام أحد مستقلي السيارات بأحد سائقي "التاكسي"، فقام بإشهار سلاحه تجاهه والاعتداء عليه لحين سقوطه.



ورغم حدوث الخطأ من جانب سائق الملاكي، إلى أنه قام بالاعتداء على سائق التاكسي بسلاحه الشخصي وأنقذه أحد المارة.