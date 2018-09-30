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أخبار العالم

دراسة: البريكزيت كلف بريطانيا 52 مليار استرليني خلال 24 شهرا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
حسن محرم
كشفت دراسة موثوقة نشرها صحيفة "شالنج" الفرنسية أنه على عكس ما كان يريده البريطانيون من تحقيق نهضة اقتصادية عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن "البريكزايت" كلف المملكة المتحدة 52 مليار جنيه استرليني خلال عامين فقط.

ووفقا للأرقام التي نشرتها الصحيفة عن الدراسة التي أجراها مركز الإصلاح الأوروبي فإن البريكزيت كلف بريطانيا 26 مليار استرليني خلال العام الواحد، أي ما يعادل 500 مليون جنيه استرليني كل أسبوع.

وتابعت الدراسة بالقول إن هذه التكاليف الباهظة تأتي على الرغم من أن مفاوضات الخروج لا تزال قائمة ولم تحقق تقدمات كبيرة.

تكشف الدراسة أيضا أن الاقتصاد البريطاني تراجع بنسبة 2,5% عما كان متوقعا إذا استمرت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

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