في برنامجه والله أعلم .. علي جمعة يوضح حكم الوضوء بالماء المستعمل.. ويؤكد: الدية حلال في القتل الخطأ

علي جمعة يجيب حول حكم الزكاة على الأراضي الزراعية

مفتي الديار السابق: الدية عبارة عن 35 كيلو فضة

جمعة: يجب مراعاة حال المستفتي وكبر سنه



قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن من فاتته الصلاة مدة من الزمن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.



وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله.



وتلقي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، سؤالًا من متصل يقول "هناك شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، صدم طفلًا عمره عامان بسيارته فقتله، وأهل الشاب يريدون أن يدفعوا له دية، فما حكم ذلك؟".



وقال إن الدية حلال والله سبحانه وتعالى شرعها في القتل الخطأ.



وأضاف أن الدية عبارة عن نحو 35 كيلو فضة أو ما يتم الاتفاق عليه، ويمكن تقسيطها على 3 سنوات، مشددًا على أن قبول الدية جائز وشرعي.



وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من متصلة تقول" أضع قدمي في إناء به ماء ثم اغسل قدمي الأخرى في نفس الإناء.. هل يجوز خاصة أن أحد المشايخ أفتى أنه لا يجوز إكمال وضوءك بالماء المستعمل في نفس الإناء".



أجاب: أكملى وضوء كما تفعلي ولا تلتفتي لأي مذهب آخر، والماء المستعمل طاهر مطهر".



وتابع": ضعي قدمك في الإناء ثم الأخرى ويكفي هذا ، والإسلام واسع ومن أفتى لك أفتى على مذهب الشافعية ويجب مراعاة حال المستفتي وكبر سنه، فالدين ليس عسر ولا انتقام ولكن رحمة.



وورد سؤال من متصل يقول " دخل يصلي العشاء أثناء صلاة الكسوف، وركع فيها الإمام ركعتين فشتت ذهنه.



أجاب "جمعة" خلال برنامج "والله أعلم" على " سي بي سي" أنه لا يجوز صلاة الظهر خلف الجنازة لأن الجنازة 4 تكبيرات والظهر 4 ركعات، وهكذا ينطبق الأمر على صلاة الكسوف، فالصلاتان مختلفتان في نظمهما.



وتابع": عندما يشعر المصلي أنه في صلاة مختلفة لا يعرفها وسوف يغير نظمها ينوي المفارقة ويتم لنفسه صلاته سواء المغرب أو العشاء أو غيره.



كما أجاب مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن هذا محل خلاف بين الفقهاء، فهناك مذهب لأبو حنيفة يقول أن الزكاة يكون على كل ما تنتجه الأرض، وتخرج إذا كانت مروية بالآلة 5% من إنتاج الأرض حال تجاوز 650 كيلو جرام، وإذا كانت مروية بمطر السماء مثلما في المراعي والغابات الكبيرة في إفريقيا يكون 10% من الإنتاج.



وأضاف أن الإمام الشافعي يجعل الزكاة على ما تنتجه الأرض من الحبوب فقط، بينما تنتجه الحدائق والبساتين تكون الزكاة على البلح والعنب فقط، بينما ليس هناك زكاة على باقى الفاكهة بأكملها.









