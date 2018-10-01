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مستشار الطيب: محمد على أول من اعتمد على الأزهر في تطوير الدولة.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:23 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر إن محمد علي عندما رغب وأراد تحديث مصر لم يجد إلا علماء وطلاب الأزهر لكي يرسلهم إلي الخارج، موضحا أن أول وفود ذهبوا إلي أوروبا لتلقي العلوم الحديثة وصهرها مع العلوم الإسلامية هم رواد الأزهر.

وأضاف "مهنا"، خلال فيديو عرضته قناة "العربية"، أن بعض المؤرخين أقروا أن بداية اعتماد الدولة على الأزهر كان في عهد محمد علي، لافتا إلي أن الأزهر الشريف يستعصي عن السياسة، معقبا: "السر في احتلال الأزهر لهذه المرجعية التاريخية أنه وقف علي محرام العلم لا يلتفت عنه قيد أنملة".

وتابع، أن الدولة تتكفل بالأزهر الآن وهناك ميزانية مخصصة للأزهر، مشيرا إلي أنه في العصور الحديثة الدولة لا تبخل علي الأزهر، موضحا: "لا بد أن نعلم أن الإمكانيات المحدودة تتحكم كثيرا في تحديد الميزانيات لكل القطاعات وليس للأزهر فقط".

وأشار مستشار شيخ الأزهر، إلي أن الشيخ جاد الحق كان قاضيا شرعيا غلب عليه سمة القضاء في التعامل مع الدولة وكان رصينا يحقق أغراضه بهدوء وثبات دون ضجة.

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