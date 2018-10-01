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رياضة

شريف حسن يتحدث عن مركز مراقبة المباريات بالكاف.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
شريف حسن مدير التسويق
شريف حسن مدير التسويق الإلكتروني بالإتحاد الأفريقي لكرة الق
حسن العمدة
تحدث شريف حسن مدير التسويق الإلكتروني بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مركز مراقبة المباريات بمقر الكاف خلال المسابقات الأفريقية، قائلا: "مركز المراقبة غير موجود في أي اتحاد سوى الاتحاد الأوروبي ونحن فقط وهذا يأتي في إطار تطوير الإتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف شريف حسن، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر شاشة "صدى البلد": "نراقب المسابقات على صعيد الأندية والمنتخبات من خلال ادارة تحكيم موجودة في المركز لكل مباراة".

وتابع: "يتم مراقبة كل الأمور المتعلقة بالمباريات من الناحية الإعلانية والجمهور والتحكيم، منوها: "الحكم لن يستطيع على متابعة كل هذه الأمور في وقت واحد ولكن نحن نكون قادرين على ذلك في مركز المراقبة"، مختتما: "أول المباريات التي تم مراقبتها كانت في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم".

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